Луїза і її подруги відмовилися відповідати, сказавши, що «на самому початку домовилися не ставити найголовніше запитання».

Один з авторів розслідування про ймовірну третю дочку президента Росії Володимира Путіна – 17-річну Єлизавету Кривоногих (Луїзу Розову) - поговорив з нею в Clubhouse і попросив відповісти на питання, що цікавить всіх.

Про це повідомляє The Village.

«Я б це питання ніколи не захотів ставити особисто. Але ви всі прекрасно розумієте, що Вас, п'ятьох пітерських зумерів, слухають в Clubhouse люди - Кантемір Балагов заходить - тому що їх цікавить один момент: чи правда ви дочка Путіна. Тому я поставлю це питання - Чи правда ви дочка Путіна?» - поцікавився розслідувач Андрій Захаров.

Луїза і її подруги відмовилися відповідати, сказавши, що «на самому початку домовилися не ставити найголовніше питання».

"Ви ж як журналіст повинні розуміти, що вона ніколи вам не скаже нічого», - заступилася за Луїзу одна з її подруг.

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«По-перше, мене звуть не Ліза, а Луїза, дуже приємно», - відповіла Захарову Луїза з важким зітханням. Після невеликої паузи знову заговорила її подруга, яку швидко перебив Захаров:

"Що за захисники? Ліза, скажіть, будь ласка, ви. Я розумію, що у вас багато захисників, але я навіть не нападаю. Я просто у вас запитав".

«А мені здається, ви досить різко реагуєте", - відповіла Луїза.

Її подруги по ефіру додали, що відчувають себе дуже тривожно в одній «кімнаті» з Захаровим.

"Якщо у вас більше немає питань, то приємного вам вечора» - сказала Луїза.

Після цього Захарову вдалося дізнатися, чи сильну травму він завдав Луїзі своїм розслідуванням.

"Ні, ну що ви. У мене був такий затор в житті, стагнація. Я дуже вдячна, що у мене з'явилася така можливість, що мене висвітлили, побачили мій аккаунт. Я ніколи не намагалася популяризувати себе, але... я відчуваю себе чудово, можете за мене не переживати», - відповіла Розова.

Що цікаво, перед бесідою з Захаровим, ймовірна дочка Путіна видала неоднозначну відповідь на питання, як їй фраза: «Якби хотіли вбити, вбили».

""Золотий мільярд" - це товариство таких багатіїв, які влаштували всю цю тяганину з коронавірусом. Виходить, що вони вбивають людей. Я в це вірю. Тоді чому якщо звичайні люди можуть це робити, то уряд не може - в розумних цілях? Я не скажу, що я за, але просто таке існує, і ми в цьому живемо», - заявила вона.

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Автор: УНІАН