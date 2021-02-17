Один з авторів розслідування про ймовірну третю дочку президента Росії Володимира Путіна – 17-річну Єлизавету Кривоногих (Луїзу Розову) - поговорив з нею в Clubhouse і попросив відповісти на питання, що цікавить всіх.
Про це повідомляє The Village.
«Я б це питання ніколи не захотів ставити особисто. Але ви всі прекрасно розумієте, що Вас, п'ятьох пітерських зумерів, слухають в Clubhouse люди - Кантемір Балагов заходить - тому що їх цікавить один момент: чи правда ви дочка Путіна. Тому я поставлю це питання - Чи правда ви дочка Путіна?» - поцікавився розслідувач Андрій Захаров.
Луїза і її подруги відмовилися відповідати, сказавши, що «на самому початку домовилися не ставити найголовніше питання».
"Ви ж як журналіст повинні розуміти, що вона ніколи вам не скаже нічого», - заступилася за Луїзу одна з її подруг.
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«По-перше, мене звуть не Ліза, а Луїза, дуже приємно», - відповіла Захарову Луїза з важким зітханням. Після невеликої паузи знову заговорила її подруга, яку швидко перебив Захаров:
"Що за захисники? Ліза, скажіть, будь ласка, ви. Я розумію, що у вас багато захисників, але я навіть не нападаю. Я просто у вас запитав".
«А мені здається, ви досить різко реагуєте", - відповіла Луїза.
Її подруги по ефіру додали, що відчувають себе дуже тривожно в одній «кімнаті» з Захаровим.
"Якщо у вас більше немає питань, то приємного вам вечора» - сказала Луїза.
Після цього Захарову вдалося дізнатися, чи сильну травму він завдав Луїзі своїм розслідуванням.
"Ні, ну що ви. У мене був такий затор в житті, стагнація. Я дуже вдячна, що у мене з'явилася така можливість, що мене висвітлили, побачили мій аккаунт. Я ніколи не намагалася популяризувати себе, але... я відчуваю себе чудово, можете за мене не переживати», - відповіла Розова.
Що цікаво, перед бесідою з Захаровим, ймовірна дочка Путіна видала неоднозначну відповідь на питання, як їй фраза: «Якби хотіли вбити, вбили».
""Золотий мільярд" - це товариство таких багатіїв, які влаштували всю цю тяганину з коронавірусом. Виходить, що вони вбивають людей. Я в це вірю. Тоді чому якщо звичайні люди можуть це робити, то уряд не може - в розумних цілях? Я не скажу, що я за, але просто таке існує, і ми в цьому живемо», - заявила вона.
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