Як пояснили в дипломатичному відомстві РФ, це зроблено слідом за виходом США з угоди в листопаді 2020 року.

Міністерство закордонних справ РФ почало "внутрішньодержавні процедури" щодо виходу країни з Договору про відкрите небо.

Читайте такожВлада США офіційно підтвердила вихід з Договору про відкрите небоЯк пояснили в російському дипломатичному відомстві, це зроблено слідом за виходом США з угоди в листопаді 2020 року. На думку російської сторони, тим самим був істотно порушений баланс інтересів держав-учасниць, досягнутий при укладенні договору.

У заяві російського МЗС також наголошується, що США вийшли з договору «під надуманим приводом», передає meduza.io.

Вихід США з Договору про відкрите небо

22 травня 2020 року стало відомо, що США вирішили вийти з Договору про відкрите небо, звинувативши Росію в порушенні положень документу.

22 листопада 2020 року держсекретар Майк Помпео повідомив про набуття чинності рішення про вихід США з Договору про відкрите небо.

23 листопада послідувала реакція Москви на вихід США з даного Договору. В Кремлі заявили, що шкодують про вихід США з Договору.

Що таке договір про відкрите небо

Договір про відкрите небо 0міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками держав-членів ОБСЄ. Угода передбачає єдиний режим контролю за військовою діяльністю та озброєнням. Вона встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості учасникам угоди здійснювати обльоти територій один одного.

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Автор: УНІАН