Держсекретар Майк Помпео напередодні заявив, що Сполучені Штати офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.

У Кремлі шкодують через вихід США з Договору про відкрите небо.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи відповідну заяву держсекретаря США Майка Помпео.

«Ми шкодуємо у зв'язку з цим. Ми вважаємо, що цей договір є дуже важливою ланкою в цілому у справі зміцнення взаємної довіри, в плані контролю над озброєнням тощо», - сказав Пєсков.

Він додав, що рішення США призведе до негативних наслідків.

«І, якщо ви пам'ятаєте, ще з самого початку, коли США заявили про намір вийти з цього документа, ми сказали, що такий крок, звичайно, матиме негативні наслідки, і з виходом США власне сам по собі договір, звичайно ж, втратить свою життєздатність», - зазначив Пєсков.

Вихід США з Договору про відкрите небо

22 травня стало відомо, що США вирішили вийти з Договору про відкрите небо, звинувативши Росію в порушенні положень документа.

22 листопада Помпео повідомив про набрання чинності рішення про вихід США з Договору про відкрите небо.

Договір про відкрите небо - міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками держав-членів ОБСЄ, в тому числі України.

Угода передбачає єдиний режим контролю за військовою діяльністю та озброєнням. Вона встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості учасникам угоди здійснювати обльоти територій один одного.

Україна ратифікувала договір у 2000 році. Угода набула чинності 2002 року.

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Автор: Роман Цимбалюк