Американські закони не забороняють засудженим злочинцям балотуватися на президентську посаду.

11 липня Дональду Трампу оголосять міру покарання у справі, де його вже визнано винним у фінансових махінаціях. Якщо йому призначать тюремне ув’язнення, він в теорії може обратися президентом навіть із в’язниці. Про це пише CNN.

Професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Річард Л. Хасен – один із провідних експертів США з виборчого законодавства – наголошує, що в американській конституції немає заборони для засуджених злочинців балотуватися на посаду президента.

"З юридичної точки зору нічого не змінюється зі статусом Трампа як кандидата", — заявив Хасен, коментуючи рішення суду.

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Крім того, окремі штати не можуть дискваліфікувати кандидатуру Трампа через його спроби скасувати результати виборів 2020 року.

Цікаво, що Трамп, як резидент штату Флорида, підпорядковується його досить жорстким законам. У цьому штаті засудженим злочинцям заборонено голосувати на виборах до відбуття покарання. Ця норма є неоднозначною та оспорюється юристами, але в теорії Трамп може втратити право голосу на виборах, але не можливість балотуватися.

Трампа визнано винним у фінансових махінаціях

Як писав УНІАН, суд присяжних у Нью-Йорку визнав екс-президента США Дональда Трампа винним у фінансових махінаціях при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Трампа звинувачують у фальсифікації звітності з метою приховати виплати грошей за мовчання жінки. Це сталося за кілька тижнів до президентський виборів 2016 року.

Засідання суду, на якому буде оголошено про призначене покарання, відбудеться 11 липня. В теорії Трампу загрожує до чотирьох років увʼязнення, хоча він може отримати й умовний термін.

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