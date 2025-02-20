Також у президента РФ прокоментували заяви Трампа про падіння рейтингу Зеленського.

Риторика президента України Володимира Зеленського та інших представників "київського режиму" бажає бути кращою. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі для росЗМІ.

За його словами, Київ дозволяє собі "абсолютно неприпустимі висловлювання на адресу інших лідерів".

"Зазвичай представники київського режиму, особливо в останні місяці, дозволяють собі висловлювання в адресу очільників інших країн, які є абсолютно неприпустимими. Звісно, для багатьох очільників держав, відносно яких здійснюються такі висловлювання, це абсолютно недопустимо", - сказав Пєсков.

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Також він прокоментував заяви Трампа про падіння рейтингу Зеленського та заявив, що воно є "абсолютно очевидним", тому навряд чи з цим можна "сперечатися".

Крім того, Пєсков не виключив продовження обміну ув'язненими між Росією і США.

Що Зеленський казав про Трампа

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Трамп живе у створеному Росією "дезінформаційному просторі". За його словами, США мають право обговорювати двосторонні питання, але попередив, що саме Америка допомогла Путіну "вирватися з багаторічної ізоляції".

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг українського президента від "нападок" на президента Дональда Трампа та наголосив, що "обливання брудом" його на публіці призведе тільки до зворотного ефекту.

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