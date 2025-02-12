Новий президент США пішов на принцип і скасував указ, виданий Джо Байденом і спрямований на поступову заборону пластикового посуду.

Президент США Дональд Трамп видав указ, яким заборонив федеральним структурам купувати екологічно безпечні паперові соломинки і зобов’язав їх купувати виключно пластикові. Про це повідомляє Associated Press (AP).

"Це смішна ситуація. Ми повертаємось до пластикових соломинок", — сказав Трамп, підписуючи указ, який зобов’язує урядові структури "забезпечити, щоб паперові соломинки більше не пропонувалися в будівлях відомств". За словами Трампа, паперові соломинки мають надто короткий строк служби.

Як зазначає AP, колишній президент США Джо Байден провадив політику захисту природи, і частиною цих зусиль був указ про поступову заборону одоразового пластику, зокрема, пластикових соломинок. Планувалося, що протягом кількох найближчих років одноразовий пластик припинять використовувати в якості посуду, упаковки тощо. В тому числі у приватному секторі.

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Однак Трамп ще з передвиборчої кампанії 2019 року, коли він змагався з Байденом, рішуче виступав проти переходу на паперові соломинки і навіть випустив у продаж багаторазові пластикові соломинки під власним брендом – по ціні 15 доларів за упаковку з 10 штук.

Як зазначає AP, пластик, зокрема і пластикові соломинки, є одним із винуватців забруднення океанів і завдання шкоди морському життю. Однак Трамп переконаний в іншому.

"Я не думаю, що пластик сильно вплине на акул, коли вони їдять, коли вони прогризають свій шлях крізь океан", — сказав він.

Інші скандальні укази Трампа

Як писав УНІАН, США за наказом Трампа офіційно перейменували Мексиканську затоку на Затоку Америки. Хоча назва Мексиканська затока використовувалася аж з початку 16 століття, тобто практично "одразу" після відкриття Америки.

Також Трамп хоче скасувати правило, за яким американським громадянам прямо заборонено давати хабарі місцевим чиновникам в інших державах. Трамп вважає, що така заборона заважає американському бізнесу.

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