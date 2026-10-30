'Ти огидний': Трамп розлютився на журналіста через запитання про здоров'я

Трамп назвав журналіста "хворим" та "огидним".

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану поїздку на передвиборчий мітинг у Канзасі, при цьому розлютився на журналіста, який уточнив, чи не пов’язано це із його здоров’ям.

Трамп заявив журналістам, що не "відчуває потреби їхати до Канзасу" – штату на Середньому Заході, де сенатор Роджер Маршалл, його однопартієць-республіканець, бере участь у несподівано напружених перегонах проти свого опонента-демократа Адама Гамільтона. "У нього все дуже добре, – сказав Трамп про Маршалла.

Водночас один із журналістів задав уточнююче запитання, чи скасування поїздки не пов'язане зі станом його здоров'я та перевтомою. На це Трамп страшенно розлютився, назвав журналіста "хворим" і заявив, що його здоров'я тут ні до чого.

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"Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди", - сказав він.

Трамп наголосив, що "почувається ідеально" і у відповідь напав на журналіста з образами.

Президент США назвав його "огидним" і порадив йому "привести себе у форму", бо той "жахливо виглядає".

Скандал Трампа із Обамою

Експрезидент США Барак Обама різко розкритикував Дональда Трампа, назвавши його дії "некомпетентністю, якої ще не бачили в сучасну епоху".

Обама назвав другий термін американського президента "двома роками хаосу, жорстокості та корупції", заявивши, що Трамп "зробив Білий дім схожим на Саддама Хусейна".

У відповідь Трамп напав на Обаму, звинувативши його у провальній політиці щодо Ірану та спрогнозувавши поразку демократів.

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