Трамп поскаржився, що за Байдена США не нажилися на допомозі Україні

Він похвалився, що за його президентства США беруть плату з європейців за постачання зброї в Україну.

США нібито нічого не отримали за військову допомогу Україні на суму 350 млрд доларів, яку виділила адміністрація колишнього президента Джо Байдена.

З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп,передає The National Desk. Зазначається, що на передвиборчому мітингу глава Білого дому сказав, що його адміністрація відновила армію США, тоді як колишній глава держави Джо Байден "роздав її частину".

"Ми відновили збройні сили. А Байден роздав значну їхню частину. Треба було брати за це якусь плату. Це ж Європа. Вони можуть заплатити", – сказав Трамп.

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Водночас Трамп зазначив, що за його президентства США беруть плату з європейців за постачання зброї. Йдеться про програму PURL, через яку європейські країни купують у США зброю для України:

"Вони передають озброєння Україні чи комусь ще, але вони нам платять. Байден міг би про це попросити. Він віддав 350 млрд доларів, і ми так нічого й не отримали натомість, крім того, що вони вважають нас дурнями".

Також американський президент при цій нагоді висловив подяку своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу за мирні зусилля щодо України. Трамп заявив, що той нібито "досягає величезних успіхів".

Переговори про закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне завершення війни Росії проти України шляхом переговорів. 13 жовтня він запевняв, що США не припинили ділитися розвідувальними даними з Києвом і продовжують допомагати Україні досягти домовленостей щодо завершення війни. Водночас Трамп звинуватив українську владу в затягуванні мирного врегулювання та наполягав на необхідності укладення угоди з Росією.

24 жовтня Трамп також припустив можливість введення 200-відсоткових мит проти Росії та України, якщо сторони не домовляться про мир.

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