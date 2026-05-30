Трамп близький до ожиріння: особистий лікар розкрив висновки досліджень

79-річний Дональд Трамп зберігає відмінні фізичні та когнітивні показники, хоча й отримав рекомендації щодо схуднення.

Президент США Дональд Трамп перебуває у "відмінному стані здоров’я" та "повністю придатний" до виконання обов’язків глави держави. Такого висновку дійшли лікарі після чергового комплексного медичного обстеження, проведеного у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, пише The Associated Press.

Згідно зі звітом лікаря президента Шона Барбабелли, 79-річний Трамп пройшов комп’ютерну томографію, кардіологічні обстеження, скринінг на онкологічні захворювання та низку інших профілактичних тестів. Загалом у перевірці брали участь 22 медичні спеціалісти.

Після трьох годин обстежень сам Трамп заявив, що все пройшло "ідеально".

Під час огляду вага президента становила 108 кілограмів, що приблизно на шість кілограмів більше, ніж під час попереднього обстеження у 2025 році. При зрості 190 сантиметрів його індекс маси тіла становить 29,7 – лише трохи нижче межі, після якої медики класифікують стан як ожиріння.

Лікарі рекомендували президенту скоригувати харчування, збільшити фізичну активність і знизити вагу. Водночас у звіті наголошується, що його когнітивні та фізичні показники залишаються на високому рівні.

Тест на когнітивні здібності пройдено без помилок

Трамп також пройшов Монреальський когнітивний тест, який використовується для виявлення деменції та інших когнітивних порушень.

За результатами перевірки він набрав максимальні 30 балів із 30 можливих – такий самий результат він демонстрував і під час попередніх тестувань.

У звіті зазначається, що президент має добрий стан серцево-судинної, легеневої та нервової систем.

"Його напружений щоденний графік, що включає численні зустрічі на високому рівні, публічні виступи та регулярну фізичну активність, продовжує підтримувати його загальне благополуччя", – зазначив лікар Барбабелла.

Лікарі відзначили покращення стану вен

У документі також згадується діагностована раніше хронічна венозна недостатність – поширене захворювання серед людей похилого віку, яке може спричиняти набряки ніг.

Під час нинішнього огляду медики зафіксували лише незначний набряк гомілок та зазначили, що стан покращився порівняно з минулим роком.

Синці на руках президента лікарі пояснили частими рукостисканнями та прийомом аспірину.

Трамп наближається до 80-річчя

Оприлюднення медичного звіту відбувається на тлі суспільних дискусій щодо віку американських політиків. Наступного місяця Трампу виповниться 80 років. Він став найстаршою людиною, обраною президентом США.

Сам президент неодноразово відкидав сумніви щодо свого віку та фізичної форми. Під час останніх публічних виступів він заявляв, що почувається так само добре, як і пів століття тому.

