Жоден з американських президентів не зробив для України більше, ніж Трамп, - Венс

Віцепрезидент також заявив, що США не можуть бути поліцейським у світі, а хочуть бути "хорошим союзником".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що жоден із американських президентів не зробив більше для того, щоб Україна вистояла, ніж Дональд Трамп. Про це повідомляє Clash Report.

Американського посадовця журналісти запитали, чому США винагороджують Росію і карають "свого найкращого союзника в Європі", призупиняючи розгортання своїх військ у Польщі.

"Відверто кажучи, не було президента, який зробив би більше для того, щоб Україна вистояла під час вторгнення Росії, ніж Дональд Трамп. Як він сам свого часу сказав, "Обама дав Україні простирадла, а я дав Україні "Джавеліни". І саме ці Джавеліни забезпечили те, що Україна досі зберігає свій територіальний суверенітет", - сказав Венс.

За його словами, Трамп хоче проводити політику, орієнтовану на інтереси США, "і частина цієї зовнішньої політики - не винагороджувати Путіна чи не карати таку країну, як Польща".

"Те, на що спрямована наша зовнішня політика, - це просування європейської незалежності та суверенітету. Ми хочемо, щоб Європа взяла більше відповідальності за власну територіальну цілісність. Ми хочемо, щоб Європа зробила це масштабно", - зазначив він.

Віцепрезидент запевнив, що США не скоротили чисельність військ у Польщі на 4 тисячі, а "затримали розгортання військ, яке мало йти до Польщі". Він заявив, що "це не скорочення, це просто стандартна затримка обертання".

"Ми не говоримо про виведення кожного американського війська з Європи. Ми говоримо про розподіл ресурсів так, щоб максимізувати безпеку Америки. Я не думаю, що це погано для Європи. Це заохочує Європу брати більше відповідальності", - сказав Венс.

Віцепрезидент наголосив, що США не можуть бути поліцейським у світі, а хочуть бути "хорошими союзниками":

"Ми хочемо переконатися, що наша присутність військ сприятиме регіональній стабільності в Європі. Президент не сказав, хоча міг би, що виводить усі війська з Європи. Але Європа має стояти на власних ногах. Це буде наша політика в Європі".

Призупинення розгортання військ США у Європі

Раніше УНІАН писав, що США раптово скасували розміщення 4 тисяч своїх військових у Польщі. За даними ЗМІ, йдеться про бойову групу 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії.

20 травня Пентагон офіційно оголосив про скорочення бригад у Європі із чотирьох до трьох. Як пояснив речник Пентагону Шон Парнелл, таким чином військова присутність повертається до рівня 2021 року. За його словами, "рішення стало результатом комплексного багаторівневого процесу, зосередженого на перегляді військової присутності США в Європі". Він пояснив, що сама "через це тимчасово затримується розгортання американських сил у Польщі – зразковому союзнику США".

