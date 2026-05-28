У США вперше за століття з'явиться нова банкнота: на ній буде Трамп, - WP (фото)

Востаннє банкноту нового номіналу у США запроваджували в 1914 році. Це була 100-доларова купюра.

Чинна президентська адміністрація США змусила відомство, відповідальне за друк американських грошей, розробити дизайн нової банкноти номіналом 250 доларів із портретом Дональда Трампа на ній. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чотирьох нинішніх та колишніх співробітників адміністрації Трампа.

Так, з минулого року державний казначей Брендон Біч та його старший радник Майк Браун неодноразово тиснули на співробітників Бюро гравіювання та друку грошей, щоб ті підготувати прототипи нової банкноти з Трампом. Ця вимога порушує чинний федеральний закон, який забороняє зображувати на банкнотах ще живих людей.

Зазначається, що в рамках цих зусиль Біч у серпні та вересні надав співробітникам бюро макети 250-доларової банкноти із обличчям Трампа.

Британський художник Ієн Александер заявив The Washington Post, що це він розробив макет. Причому митець стверджує, що обговорював це безпосередньо з Трампом, який запропонував певні зміни до початкового дизайну, які б підкреслили, що купюра запроваджується до 250-річчя проголошення незалежності США.

Речник Міністерства фінансів заявив журналістам, що банкнота буде не ординарною, а пам’ятною – саме до 250-річчя існування держави.

Однак поява банкноти під великим питанням, оскільки цьому заважає не лише заборона на потртрети живих людей на грошах, але й значана кількість технічних та організаційних перепон. Через це купюра може не встигнути з’явитися до 4 липня, коли США відзначатимуть ювілей незалежності.

"Грошам часто потрібно від шести до восьми років, щоб створити нову банкноту, особливо такого великого номіналу", – пояснив один із співрозмовників видання.

При цьому фахівці скаржаться, що команда Трампа просто не розуміє, як працює уся ця система.

"Ці хлопці думають, що можна просто роздрукувати щось за одну ніч, і це запрацює в банкоматі. Це просто божевілля. Потрібні роки, роки і роки, щоб виготовити ці банкноти, щоб вони були надійними для громадськості", – заявив один з чиновників.

Адекватність Трампа під питанням

Як писав УНІАН, у США посилилися дискусії щодо фізичного і психічного стану президента Трампа. Останнім часом він дедалі частіше демонструє суперечливу поведінку: робить різкі заяви, поводиться імпульсивно та виглядає фізично виснаженим.

Додатковий резонанс спричинив відкритий лист 36 американських медиків – неврологів, психіатрів і психологів, які висловили занепокоєння через нібито погіршення психічного стану президента. Вони звернули увагу на хаотичність промов, різкі зміни позицій, проблеми з концентрацією та "маніакально-подібні" риси поведінки.

