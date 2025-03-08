'Нема протиріч': Трамп заперечив скандал між Рубіо і маском

Американський президент запевняє, що обидва гарно ладнають та не сперечаються щодо робочих питань.

Президент США Дональд Трамп заперечив, що державний секретар Марко Рубіо та мільярдер Ілон Маск поскандалили у Білому домі у його присутності, обговорюючи підхід до скорочення працівників.

"Не було ніякої сутички, я був там... Ілон чудово ладнає з Марко. І вони обидва чудово працюють. У них немає ніяких протиріч", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, цитує Associated Press.

Сутичка Рубіо і Трампа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, американські ЗМІ пишуть, що у четвер у Білому домі пройшла "вибухова" зустріч уряду Дональда Трампа. Держсекретар Марко Рубіо, вступив у перепалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення працівників.

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За інформацією NYT, на початку конфлікту Маск дорікнув Рубіо в тому, що той "нікого не звільнив" серед своїх підлеглих. У відповідь держсекретар звинуватив підприємця у брехні, зазначивши, що вже скоротив 1 500 співробітників Держдепартаменту. Однак Маск не відступив і саркастично сказав, що Рубіо "хороший на телебаченні", натякаючи на його нездатність до реальних управлінських рішень.

Весь цей діалог відбувався на очах у президента США Дональда Трампа, який спостерігав за тим, що відбувається, сидячи, відкинувшись на спинку стільця, з руками, схрещеними на грудях, пише NYT.

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