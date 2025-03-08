Президент США Дональд Трамп останнім часом демонструє дедалі сильнішу прихильність і симпатію до лідера Росії Володимира Путіна, пише The New York Times.
"Якщо судити виключно за публічними діями Трампа за перші шість тижнів його перебування на посаді, простий факт полягає в тому, що він ухвалив мало рішень у сфері національної безпеки і зовнішньої політики, які не були б схвалені Кремлем, що робить його позицію щодо Путіна як ніколи значущою", - пише видання.
На думку колишньої глави контррозвідки ЦРУ Сьюзан Міллер, симпатія Трампа до російського президента зводиться до "заздрощів автократа" - він прагне влади, якою володіє Путін, щоб ухвалювати рішення в Росії без будь-яких обмежень.
"Трампу подобається Путін, тому що Путін контролює свою країну. А Трамп хоче контролювати свою країну", - сказала вона.
Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в розв'язанні війни і перестав ділитися з Україною розвідувальною інформацією, яка так необхідна країні для боротьби з російськими військами. Він також згорнув американські програми зовнішньої допомоги, які давно не подобаються Путіну, включно з програмами підтримки демократії в таких країнах, як Угорщина, які Росія наближає до своєї сфери впливу.
"Трамп виправдовує свої дії тим, що вони є необхідними кроками для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів, представляючи себе як миротворчого посередника для припинення війни в Україні. Однак досі він набагато наполегливіше домагався поступок від Зеленського, ніж від Путіна", - вказує видання.
Позиція Трампа тішить російських чиновників
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков похвалив рішення адміністрації Трампа, ухвалені з моменту приходу до влади. За його словами, нова програма Білого дому "багато в чому збігається з нашим баченням".
Тим часом глава МЗС Сергій Лавров заявив, що саме європейські країни, а не Сполучені Штати, несуть відповідальність за багато великих трагедій історії, згадавши хрестові походи, наполеонівські війни, Першу світову війну і прихід Гітлера.
Як зазначає NYT, Путін витратив роки на те, щоб сформувати у Трампа уявлення про Україну, і тепер між публічними заявами обох лідерів про війну майже немає різниці.
Політика Трампа щодо Росії та України
Після приходу Трампа до влади намітилося очевидне дипломатичне потепління між США і Росією. Вони вже домовилися про розблокування роботи посольств і обговорюють економічну співпрацю.
На тлі цього США зупинили всю матеріальну військову допомогу Україні, а також значно обмежили допомогу розвідувальними даними.
Як зазначають експерти, "слабка" стратегія Джо Байдена щодо України на тлі кількох тижнів президентства Дональда Трампа виглядає ледь не геніальною.