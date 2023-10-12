До нього увійде близько 50 бойових машин піхоти і танків.

У найближчі місяці Данія і Чехія поставлять ЗСУ бойові машини піхоти, танки, важке озброєння та інші види озброєнь з виробничих ліній і складів в Чехії.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії. "Данія і Чеська Республіка об'єднали зусилля з передачі в дар сучасних систем озброєнь для підтримки боротьби України за свободу і демократію проти російської агресії як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

У першу партію повинні увійти:

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близько 50 бойових машин піхоти і танків;

2500 пістолетів;

7000 гвинтівок;

500 легких кулеметів;

500 снайперських гвинтівок;

засоби радіоелектронної боротьби та розвідки;

артилерійські боєприпаси.

Така співпраця означає, що військова підтримка України може тривати не тільки в найближчі місяці, але і в 2024 році, а при необхідності і в довгостроковій перспективі, зазначив заступник Міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.

У транш увійдуть сучасні чеські системи озброєння, а також відремонтована техніка, яку українські війська звикли використовувати на полі бою. Також країни розраховують передати додаткове обладнання, в тому числі:

500 важких кулеметів;

280 соплових гармат;

7 000 одиниць протитанкової зброї;

10 000 ручних гранат;

60 мінометних систем;

значну кількість систем захисту від безпілотників.

Допомога Україні від партнерів: останні новини

Нагадаємо, днями Литва заявила, що передасть українській армії новий пакет допомоги, до якого увійдуть пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.

Також раніше Сполучені Штати Америки виділили 200 мільйонів доларів на новий пакет допомоги для України.

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