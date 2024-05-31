Раніше Берлін та Париж запустили спільні програми з розробки нового винищувача FCAS і танка нового покоління MGCS.

Франція та Німеччина хочуть разом створити далекобійну ударну зброю. Про це повідомляє видання Hartpunkt.

"Франція та Німеччина разом з партнерами ініціюють довгострокове всебічне та інклюзивне співробітництво у галузі озброєнь великої дальності," – йдеться у заяві за висновками німецько-французької ради оборони та безпеки, яка пройшла у Мезеберзі (Німеччина).

Деталей про проект наразі нема, окрім хіба що ймовірних термінів. Як повідомляється, реалізувати його хочуть після двох інших амбітних програм, а саме Future Combat Air System (FCAS) та Main Ground Combat System (MGCS).

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Франко-німецьке співробітництво в сфері ОПК

Перша ставить на меті створення винищувача шостого покоління, а також систем, які будуть сумісні з ним: мова, зокрема, про безпілотні літальні апарати.

Щодо програми MGCS, то вона передбачає розробку франко-німецького основного бойового танка, який замінить німецький Leopard 2 та французький Leclerc.

Обидві програми дуже розтягнуті у часі: скоріш за все, нові зразки приймуть на озброєння не раніше 2040 років.

Втім, FCAS та MGCS хоча й повільно, однак рухаються вперед. У березні повідомлялось, що Німеччина та Франція досягли "прориву" у розробці танка нового покоління.

Ще раніше сторони досягли домовленості у створенні прототипу винищувача шостого покоління.

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