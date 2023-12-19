Допомога буде, але питання в датах, зауважив президент.

США надасть Україні допомогу, яка передбачалася і тільки питання в датах.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції.

Він наголосив, що йде серйозна робота щодо надання Україні фінансової допомоги. "Працюємо дуже сильно на це", – сказав він.

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Зеленський переконаний, що допомога надійде до України. "Я впевнений, що США нас не зрадять, І , про що ми домовились із США, буде виконано повністю". – наголосив він.

Він додав , що від США країна очікує серйозної фінансової підтримки. "Дуже потужна цифра над якою ми працюємо. Наші американські партнери мають знати, що ми очікуємо цю допомогу. Вони знають деталі на що це потрібно, як це вплине. І як впливає перенесення – це про стійкість нашої економіки, стійкість народу України", - сказав Зеленський.

Президент України сказав, що знайшов порозуміння в США. "Мені здається я знайшов порозуміння з президентом Байденом і сенаторами. Ми зустрічалися з обома партіями. Подивимось. Питання знову таке в датах", - підкреслив він.

Допомога США для України - останні новини

Республіканці у Сенаті заблокували законопроект про допомогу на суму 110,5 мільярда доларів, 61 мільярд з яких для України. Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що питання допомоги для України вирішуватиметься вже наступного року.

При цьому Вашигтон продовжує відправляти зброю Києву. У Пентагоні заявили, що завищили вартість зброї, яку вже відправили, завдяки чому з'явився резерв у розмірі 4,4 мільярда доларів.

18 грудня видання The Wall Street Journal повідомило, що учасники переговорів у Сенаті не змогли досягти домовленості щодо рамкових заходів з безпеки кордонів, які республіканці вимагали в якості умови виділення нового фінансування для України. Тепер шанси на голосування до Різдва скоротилися.

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