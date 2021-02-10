Соратники і сім'я вмовляють Трампа мовчати, поки триває розгляд його другого імпічменту, щоб його запальні слова не використали проти нього ж.

Зіштовхнувшись вже з другою процедурою імпічменту за свою політичну кар'єру, Дональд Трамп поводиться незвично тихо. Сховавшись на своїй віллі Мар-а-Лаго у Флориді, колишній президент США витрачає свої дні на ігри в гольф. Він телефонує старим друзям і соратникам, лише щоб нагадати про себе.

Трамп вечеряє на внутрішньому дворі своєї пишної схованки. Часто це відбувається в компанії когорти політичних помічників, яким він досі платить, - пише Washington Post.

Видання нагадує, що у вівторок Сенат провів розгляд його другого імпічменту. І це майже через рівно рік після першого такого слухання. Але Трамп все одно очікує, що навіть розділений Сенат врятує його від звинувачень в організації заворушення, заохочуючи розлючений натовп атакувати Капітолій 6 січня. Але попри цю впевненість, розгляд в Сенаті пройшов не так, як Трамп чи його соратники сподівалися.

Читайте такожСенат США назвав конституційним процес імпічменту ТрампаОсобливо Трамп був розчарований своїм адвокатом Брюсом Кастором, який наводив безглузді аргументи, був одягнутий в костюм не свого розміру і в якийсь момент навіть похвалив демократів у Палаті представників за справу проти Трампа. Кілька радників Трампа насварили Кастора за його поведінку. До критики приєдналися й кілька сенаторів включно з Біллом Кассіді, який пояснив, що паршивий захист Трампа змусив його підтримати конституційність другого імпічменту.

У самостійно організованому "вигнанні" на півдні Флориди після втрати посади президента Трамп збудував собі позолочену бульбашку, захисний щит, який посилює рішення Twitter й інших соціальних мереж видалити його сторінки після штурму Капітолію. Друзі екс-президента США розповіли Washington Post, що Трамп пливе за течією без розуміння, що буде далі. І це вперше за його політичну кар'єру. Вони додали, що в розпал другого імпічменту Трамп спокійніший, ніж вони розраховували.

Разом з тим, процес, який у вівторок розпочався у Сенаті, не полишає думок Трампа, про що сказали його соратники. Він досі ображається на деяких республіканців, яких звинувачує у зраді. Серед них Ліз Чені, яка підтримала його імпічмент, а також лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Кевін МакКарті. Останній заявив, що Трамп "несе відповідальність" за штурм Капітолію.

"Він заспокоюється, насолоджується часом, якого в нього не було раніше. А також він думає про імпічмент", - сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Читайте такожБайден отримає доступ до змісту розмов Трампа з Путіним - PoliticoWashington Post пише, що описаний вище портрет Трампа в цю хвилину - це результат інтерв'ю, проведених з 11 радниками, союзниками й друзями екс-президента, більшість з яких розмовляли на умовах конфіденційності. Спочатку Трамп змушував своїх адвокатів у справі про імпічмент, щоб вони безпідставно стверджували, ніби в нього "вкрали" перемогу на виборах. Але захист таку позицію відкинув. Хоча адвокати все ж посилаються на першу поправку конституції США, стверджуючи, що їхній клієнт має право поширювати дезінформацію й фальшиві твердження.

Адвокати й соратники побоялися, що Трамп сам саботує свої позиції. Тому вони наполягають, щоб він зберігав мовчання, поки розгляд в Сенаті не закінчиться. Соратники бояться, що все, що Трамп скаже, може лише зміцнити справу проти нього. І ще більше республіканців не захочуть його виправдовувати. Донька Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер теж закликали екс-президента не втручатися у процес, який триває в Сенаті.

"З багатьох точок зору, старий світ Трампа розвалюється навколо нього. Президент Джо Байден переміг його на виборах в листопаді. Сусіди Трампа у Флориді намагаються добитися, щоб йому заборонили жити в Мар-а-Лаго, де після втрати президентського крісла він втратив спеціальний доступ до майданчика для гелікоптерів. Будівлі, прикрашені його ім'ям, намагаються зняти вивіски "Трамп", - пише видання.

Читайте такожРадник Трампа розповів, що відбувається з екс-президентом США без соцмережОрганізатор турнірів з гольфу PGA в США відмовився проводити заходи в клубах Трампа. А лобі готелю Трампа, розташованого неподалік від Білого дому, стало підозріло порожнім. Разом з президентським кріслом Трамп втратив і захисний прес-пул. А Байден дав чітко зрозуміти, що не буде ділитися зі своїм попередником звітами розвідки. Оскільки вважає Трампа загрозою для безпеки.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Переклад: Лесь Димань