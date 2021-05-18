Вона вимагає дипломатичного імунітету, щоб уникнути звинувачень.

Дружину посла Бельгії в Південній Кореї звинувачують у нападі на працівника магазину.

Про це пише BBC.

Інцидент стався 9 квітня в Сеулі. 63-річна Сян Сюециу близько години приміряла одяг.

Коли вона йшла до виходу, на ній був одяг, що продавався в цьому магазині. Продавчиня пішла за нею, щоб переконатись, що вона купила його раніше, а не вкрала щойно.

Читайте такожКитаєць розчленував дружину і перемолов її тіло в м'ясорубціДружина посла повернулася до приміщення, де штовхнула, а потім дала ляпаса співробітнику, який намагався втрутитися в суперечку.

Тепер жінка вимагає дипломатичного імунітету, щоб уникнути звинувачень.

Посол вибачився за "неприйнятну" реакцію своєї дружини.

У посольстві Бельгії повідомляють, що до цього жінку госпіталізували через інсульт.

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Автор: Людмила Жерновська