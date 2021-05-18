Дружину посла Бельгії в Південній Кореї звинувачують у нападі на працівника магазину.
Про це пише BBC.
Інцидент стався 9 квітня в Сеулі. 63-річна Сян Сюециу близько години приміряла одяг.
Коли вона йшла до виходу, на ній був одяг, що продавався в цьому магазині. Продавчиня пішла за нею, щоб переконатись, що вона купила його раніше, а не вкрала щойно.
Читайте такожКитаєць розчленував дружину і перемолов її тіло в м'ясорубціДружина посла повернулася до приміщення, де штовхнула, а потім дала ляпаса співробітнику, який намагався втрутитися в суперечку.
Тепер жінка вимагає дипломатичного імунітету, щоб уникнути звинувачень.
Посол вибачився за "неприйнятну" реакцію своєї дружини.
У посольстві Бельгії повідомляють, що до цього жінку госпіталізували через інсульт.
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