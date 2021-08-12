За словами чоловіка, він знав, що це неправильно, однак лише так нібито можна було врятувати світ.

Житель американського штату Каліфорнії зізнався у вбивстві двох своїх маленьких дітей. За словами чоловіка він думав, що вони збираються перетворитися на монстрів, тому мав їх убити.

Слідство вважає, що 40-річний інструктор школи серфінгу з Санта-Барбари Метью Тейлор Коулман вивіз до Мексики свого дворічного сина і 10-місячну доньку, а потім убив їх, повідомляє CNN.

Затриманий на кордоні США і Мексики, Коулман заявив слідчим, що застрелив дітей з рушниці для підводного полювання, а тіла сховав.

Він розповів правоохоронцям про своє захоплення теоріями змови QAnon й ілюмінатів, а також стверджував, що мав видіння, ніби його дружина "володіла зміїною ДНК і передала її дітям".

Читайте такожШтурм Капітолію: Twitter заблокував 70 тисяч акаунтів шанувальників теорії змовиКоли чоловік відвіз дітей з дому у невідомому напрямку і перестав виходити на зв'язок, мати малюків заявила в поліцію. Однак жінка зазначала, що не відчуває небезпеки для життя дітей та попросила правоохоронців поговорити з чоловіком. Телефон Коулмана відстежили в Мексиці.

Мексиканські правоохоронні органи були повідомлені про зниклих безвісти дітей, а згодом поліція міста Росаріто підтвердила, що знайдені мертвими двоє дітей, які підходять під опис.

Під час допиту у ФБР Коулман сказав, що вірив, ніби його діти виростуть у монстрів, тому йому довелося вбити їх. За словами чоловіка, він знав, що це неправильно, однак тільки так нібито можна було врятувати світ.

Що таке ілюмінати та QAnon

QAnon - ультраправа теорія змови, яка стверджує, що колишній президент США Дональд Трамп був залучений в битву з клікою педофілів-шанувальників сатани, серед яких були видні політики-демократи та ліберальні знаменитості.

Термін "ілюмінати" використовується в конспірологічних теоріях, що припускають існування якоїсь таємної організації, негласно керуючої світом. Своєю чергою "зміїна ДНК", про яку говорив затриманий Коулман, є посиланням до давньої теорії змови про те, що світом таємно керують рептилоїди - вигадана раса людиноподібних рептилій.

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Автор: Катерина Комолова