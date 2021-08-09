Почувши від дітей слова, які його зачепили, чоловік взявся за рушницю.

У селі Панарино Щекинського району Тульської області знайшли тіло вбитої маленької дівчинки і її поранену маму. 69-річний місцевий житель вистрілив у них з рушниці.

Про це повідомляє слідче управління СК РФ в області.

За даними слідства, ввечері 8 серпня 42-річна жінка йшла вулицею і несла на руках 2,5-річну доньку. П'яний пенсіонер вистрілив у жінку з рушниці та влучив дитині в голову. Від поранення дівчинка померла на місці. Матір з пораненням відвезли до лікарні.

За інформацією РЕН ТВ, чоловік відкрив стрілянину через "образливі слова " дітей. Як з'ясувалося, жінка йшла з дітьми повз його будинок, і ті сказали Пенсіонеру щось, що його образило. Тоді місцевий житель зайшов в будинок і, повернувшись з мисливською рушницею, вистрілив матері в спину.

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Стрілка затримали, вирішується питання про взяття його під варту. Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених п. "в" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство малолітнього) і ч. 3 ст. 30 п."а" ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб).

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Автор: Катерина Комолова