На думку актора, Байден не зможе перемогти у виборах.

Відомий голлівудський актор і фінансовий лідер Демократичної партії Джордж Клуні, який минулого місяця був одним із організаторів великого збору коштів для президента США Джо Байдена, тепер вмовляє його не балотуватися на переобрання.

"Єдина битва, яку він не може виграти, — це боротьба з часом. Це прикро це говорити, але той Джо Байден, з яким я був три тижні тому на зборі коштів, не був Джо Байденом у 2010 році. Він навіть не був Джо Байденом 2020 року. Той самий чоловік, якого ми всі бачили під час дебатів", - написав він в гостьовому есе для New York Times.

За словами актора, десятки демократів обговорювали між собою та с журналістами те, що рішення Байдена загрожує не лише його власному шансу на президентство, а й колегам-демократам у виборчому бюлетені.

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"Ми не збираємося виграти в листопаді з цим президентом. Крім того, ми не виграємо Палату представників і втратимо Сенат. Це не тільки моя думка. Це думка кожного сенатора, члена Конгресу та губернатора, з якими я спілкувався приватно. Кожен, незалежно від того, що він або вона говорить публічно", - пояснив Клуні.

Наразі Клуні є однією з найпомітніших фігур у Демократичній партії, яка закликає Байдена завершити свою кампанію. Видання звернулось до речниці чинного президента Лорен Гітт за коментарем щодо цього, але вона надіслала лише останній лист американського лідера до демократів Конгресу, в якому він наголошував, що залишається на виборах.

За словами джерел, члени команди Байдена намагались переконати Клуні не публікувати своє есе і залишатись на боці президента.

Вибори у США - криза демократів

Як писав УНІАН, в Демократичній партії США посилюється переконання, що Джо Байден має знятися з президентських перегонів та поступитися місцем іншому кандидату.

Європа спішно готується до ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім, оскільки також побоюється, що Байден не зможе виграти вибори.

На тлі цього світила німецької неврології поділилися думкою щодо стану здоров'я 81-річного президента. Професор, доктор медичних наук, голова асоціації неврологів Північного Рейну-Вестфалії Гереон Неллес зазначив, що проблеми зі здоров'ям Байдена "виходять за рамки звичайного рівня обмежень" людини у 80 років.

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