Приятель засудженого отримав умовний термін за допомогу в створенні логотипів з буквою Z.

У німецькому Гамбурзі суд відправив місцевого жителя на три роки до в'язниці за публічне схвалення російської агресії проти України. Про це повідомляє видання Die Welt.

Як пояснив журналістам представник суду, вирок винесено за сукупністю злочинів, де виправдання війни проти України було не єдиним звинуваченням.

Так, 32-річний Марсель Й. визнаний винним у нападі на журналіста, за що йому нарахували основну частину терміну – 2 роки і 4 місяці в'язниці. Крім того, чоловік виправдовував у соцмережах розв'язану Росією війну проти України і називав Україну "терористичною державою".

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"Він вів канал в мережі Telegram, назва і логотип якого були засновані на ультранаціоналістичній російській партії "Інша Росія". Він також був визнаний винним у порушенні закону про зброю, тому що у нього був заборонений одноручний ніж", – пише видання.

Стверджується, що німець прославляв в соцмережах російського диктатора Володимира Путіна і ультранаціоналіста Олександра Дугіна. Крім того, він публічно використовував символ російської військової агресії букву "Z", демонстрація якого в Німеччині заборонена.

Одночасно був винесений вирок і 35-річному приятелеві Марселя, який допомагав у створенні Телеграм-каналу, що прославляє російську агресію. Цій людині дали шість місяців ув'язнення умовно.

Позиція Німеччини щодо війни в Україні

В даний час Німеччина є одним з основних постачальників зброї для України. При цьому Берлін погодився з думкою Києва, що ні про які мирні переговори з Москвою не може бути мови, поки російські війська не підуть з української території.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок навіть посваритися зі своїм колегою з Угорщини Петером Сійярто через те, що Будапешт блокує новий пакет європейської допомоги Україні та санкції проти Москви.

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