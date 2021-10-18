Американський президент вперше після його інавгурації вирішив повечеряти разом з дружиною в громадському місці.

Президента і першу леді США спіймали на порушенні епідеміологічних правил-Джо і Джилл Байден з'явилися в громадському місці без маски.

Про це повідомляє Daily Mail.

Байдени вперше вибралися в ресторан "для простих смертних" після їх переїзду в Білий дім - проти ночі 17 жовтня президентське подружжя помітили в популярному серед політичних кіл закладі Fiola Mare у Вашингтоні.

Журналісти зазначають, що згідно з керівництвом центрів з контролю і профілактики захворювань США всі люди старші за два роки зобов'язані носити маску в приміщенні, незалежно від статусу вакцинації.

"У наших ресторанах завжди потрібно носити маски, крім їжі і пиття", - вказано на сайті закладу.

Читайте такожУ США коронавірус за кілька годин вбивши дочку антивакцинатораПопри це, 78-річний Джо Байдена та його дружину зняли на відео, як вони йдуть рестораном без масок. Співробітники секретної служби, що їх при цьому охороняли, були в чорних масках.

Варто зазначити, що в серпні Мюріел Баузер, мера округу Колумбія, де розташований Вашингтон, наказала штрафувати всі ресторани, бари та інші заклади, що подають спиртне, за недотримання карантинних правил.

А раніше цього року Джо Байден різко розкритикував губернаторів Техасу і Міссісіпі за скасування вимоги щодо носіння захисних масок в громадських місцях.

Автор: Станіслав Кожемякін