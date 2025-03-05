Гілі також закличе американців відновити призупинену військову допомогу Україні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вирушить у середу до Вашингтона, щоб зустрітися зі своїм американським колегою Пітом Хегсетом, щоб обговорити "параметри" європейського плану миру в Україні, повідомляють люди, обізнані про плани. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що угода включає в себе угоду про постачання корисних копалин між Вашингтоном і Києвом, про готовність підписати яку президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти у вівторок, - те, що Велика Британія і Франція розглядають як перший етап плану, який вони сподіваються продати президенту США Дональду Трампу.

Зеленський також схвалив французький план того, що британські чиновники називають "поетапними" зусиллями з припинення війни - починаючи з перемир'я для припинення морських і повітряних атак, що зрештою призведе до розгортання європейських військ для забезпечення повного припинення вогню.

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Гілі спробує переконати Гегсета, що США необхідно буде надати військову "підтримку" європейським силам, якщо вони хочуть стримати подальшу російську агресію - те, що Трамп досі відмовлявся робити.

"Це робота в процесі", - визнав один британський чиновник зі стриманістю. Гілі також закличе американців відновити призупинену військову допомогу Україні в рамках зусиль із забезпечення того, щоб Зеленський перебував у "найсильнішій позиції" на мирних переговорах із Москвою.

Важливо, що пропозиція про припинення вогню, складена в Лондоні, Парижі та Києві, стане центральним елементом обговорень між Гілі та Гегсетом, які також включатимуть необхідність зміцнення зв'язків між партнерами по НАТО після кількох напружених днів для альянсу.

Напередодні візиту Гілі британські офіційні особи підтвердили, що, хоча остаточні деталі плану ще не узгоджені, "параметри вже визначені". Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що офіційно представлять план Трампу.

Британські міністри приватно висловили полегшення через те, що звернення Трампа до Конгресу у вівторок було більш примирливим щодо України, ніж передбачали деякі офіційні особи.

Європейські Мирні ініціативи щодо України

Раніше президент США заявив, що отримав "важливий лист" від Зеленського, який сигналізує про його готовність вести переговори про мирну угоду з Москвою і підписати угоду про мінерали зі США. Це сталося після запеклої суперечки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів телефонну розмову зі своїми колегами з групи "Веймар+", яку було створено минулого місяця у відповідь на зміну політики США щодо війни в Україні, і до якої входять Франція, Німеччина, Польща, Іспанія, Італія та ЄС, а також Велика Британія.

Франція спростувала попередні припущення про те, що Еммануель Макрон планує відвідати Вашингтон уже наступного тижня разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

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