А вже на завтра у Джонсона запланована зустріч прихильників його кампанії.

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сьогодні перериває свою відпустку, щоб почати участь у кампанії з обрання нового лідера Консервативної партії та глави уряду країни.

Як пише The Telegraph, Джонсон повернеться з відпустки на Карибах уже сьогодні, а на суботу запланована зустріч прихильників його кампанії, яку очолив Джейкоб Різ-Могг.

Джонсон у приватному порядку вже закликає депутатів-консерваторів підтримати його повернення на Даунінг-стріт, обіцяючи, що тільки він може виграти наступні загальні вибори для Торі.

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Колишній прем'єр-міністр просить іншого потенційного кандидата Ріші Сунака зв'язатися з ним і "знову бути разом" в уряді.

Тільки лейбористу Гарольду Вілсону, а до нього - серу Вінстону Черчиллю, політичному кумиру Джонсона, вдавалося повертатися на другий термін після відходу з посади прем'єр-міністра.

Тільки ті члени парламенту, які отримають підтримку від 100 з майже 360 членів парламенту Торі, пройдуть у перший тур виборів. У претендентів є час до 14:00 понеділка, щоб зібрати необхідні голоси.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

Відставка Бориса Джонсона

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єра. Причиною став секс-скандал із заступником голови консерваторів Крісом Пінчером, який чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

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