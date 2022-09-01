Західні країни прагнуть здобути енергетичну незалежність від російських енергоносіїв.

Результатом війни Росії проти України стане зниження залежності Заходу від імпорту російських енергоносіїв, до чого, власне, і почали прагнути західні країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає Голос Америки.

"З цієї катастрофи, з путінської війни вийде, я вважаю, щось позитивне, оскільки Європа відмовиться від російських вуглеводнів, – сказав Джонсон, виступаючи на місці будівництва атомної електростанції в Східній Англії. - Ми більше не будемо уразливі для шантажу, а у себе в країні ми значно прискоримо давно назрілі реформи і кроки по здобуттю енергетичної незалежності, зокрема, шляхом виправлення збитку, завданого нашій ядерній промисловості".

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала "самообманом" твердження, що Берлін отримував дешевий газ з Росії. Також Бербок виступила категорично проти відкриття газопроводу "Північний потік-2" на тлі нинішньої енергетичної кризи.

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