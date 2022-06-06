Лише трохи більше ніж 40% депутатів від правлячої Консервативної партії висловили Джонсона вотум недовіри.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон й надалі очолюватиме британський уряд, оскільки депутати Консервативної партії висловили йому довіру під час відповідного голосування.

Зокрема, довіру Джонсону висловили 211 депутатів, коли вотум недовіри підтримали 148, повідомляє The Guardian.

Це означає, що лише більше ніж 40% депутатів від правлячої Консервативної партії проголосували проти Джонсона.

Для збереження своєї посади Джонсон мав набрати як мінімум половину та один голос представників партії на свою підтримку, тобто щонайменше 180 голосів. Під час голосування пошкоджених бюлетенів не було.

Таким чином, для оголошення вотуму недовіри не було набрано достатньої кількості голосів. А оскільки Джонсон набрав понад 50% голосів на свою користь, він отримав 12-місячний імунітет від звільнення.

Як повідомляв УНІАН, розмови про відставку Джонсона ходять з початку 2022 року.

Із закликом оголосити про недовіру прем'єр-міністру виступили щонайменше 54 члени парламенту від партії консерваторів.

Приводом став гнів частини консерваторів у зв'язку з порушенням Джонсоном карантинного режиму на Даунінг-стріт у розпал епідемії коронавірусу. Зокрема, скандал розгорівся через те, що прем'єра викрили у святкуванні дня народження в розпал коронавірусного локдауну.

Сам Джонсон не раз заявляв, що не стане добровільно йти у відставку.

Вас також можуть зацікавити новини: