Агресор має бути покараний за атаки на українську енергетику та злочини проти екології, наголосив прем'єр-міністр України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ, яка розв'язала проти України повномасштабну війну, міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії.

Як йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр України та виконавчий віце-президент Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу Франс Тіммерманс обговорили енергетичну стійкість України та зниження впливу Росії на енергетичний сектор Європейського Союзу.

Зазначається, що голова українського уряду наголосив на важливості продовження активної роботи з підтримки України за чотирма напрямами: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії.

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"Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема "Росатома". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - сказав Шмигаль.

Сторони також торкнулися питань післявоєнного відновлення України. Прем’єр-міністр відзначив, що відбудова має проводитися на основі принципів зеленого курсу. Як зауважив Шмигаль, Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів.

Санкції ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники здійснили вже 10 масованих ракетних атак та кілька хвиль запусків дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Тим часом ЄС запровадив уже дев'ять пакетів санкцій після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Утім, деякі країни Євросоюзу регулярно "ставлять палки в колеса" запровадженню нових санкцій.

Зокрема, Угорщина постійно блокує нові покарання для Росії мотивуючи це захистом своїх інтересів. Серед таких "спірних" питань - і атомна енергетика. Єдина угорська АЕС "Пакш" працює на російському ядерному паливі. Більше того, вже в серпні 2022 року, попри криваву російську агресію в Європі, голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що в найближчі тижні "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів.

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