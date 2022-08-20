Експерти заявили, що у Росії "жахливі часи" в спробах відтворити свої сили.

Західні офіційні особи заявляють, що війна в Україні перебуває в "операційному застої", а Росія стикається з нестачею боєприпасів.

За словами західних офіційних осіб, жодна зі сторін не може створити достатній наземний бойовий потенціал, щоб вплинути на хід війни.

На брифінгу в п'ятницю чиновники заявили, що обидві сторони мають проблеми з людськими ресурсами, оскільки майже шість місяців війни призвели до серйозного виснаження своїх сил. За їх словами, ці кадрові проблеми є фактором, що сприяє стратегічному глухому куті.

Говорячи про темпи російського наступу на Донбасі, офіційні особи заявили: "був справжній кульмінаційний момент. Ми вже не в цьому кульмінаційному пункті, темп сповільнився".

Офіційні особи заявили, що у Росії "жахливі часи" в спробах відтворити свої сили — наприклад, шляхом злиття батальйонних тактичних груп.

Вони також заявили, що "новою проблемою" для Росії є все більш гостра нестача запасів, навіть основних боєприпасів, з доказами того, що старі боєприпаси вивозяться зі складів.

"В кінцевому підсумку це погіршить здатність росіян починати наступ", - заявили вони.

Нагадаємо, в Генштабі відзначають, що ЗСУ відбили спроби наступу росіян на всіх напрямках і завдали їм втрат.

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