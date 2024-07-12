У Молдові наголосили, що така ініціатива допоможе вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження.

Парламент у Молдові схвалив тимчасове скасування фітосанітарного контролю для українського зерна, яке везуть через територію країни транзитом до інших держав. Про це пише Newsmaker.

Таке рішення прийняли на засіданні парламенту 11 липня. Це означає, що тепер буде тимчасово скасовано дію закону про фітосанітарний карантин для зерна з України, яке везуть до румунських портів на експорт, як автошляхами, так і залізницею. Такий виняток діятиме до 14 вересня та повинен спростити й прискорити логістику.

"Цей вид товару перетинає територію нашої країни у спеціалізованих транспортних засобах, тому ризик ввезення карантинних організмів незначний. У разі виникнення інцидентів з транспортом чи вантажем під час транзиту через Молдову перевізники повинні будуть повідомити Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSA) протягом двох годин", - зазначили у пресрелізі уряду. Відео дня

Зазначається, що таку ініціативу запропонував голова парламентського комітету з питань сільського господарства та харчової промисловості країни Александр Трубка. За його словами, це допоможе вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження та "заторів" на кордоні внаслідок збільшення товаропотоку з України.

Експорт українського зерна - останні новини

Як писав УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що його країна розпочала працювати над відновленням "зернової угоди". Крім того, турецький лідер наголосив, що країна готова до будь-якої ініціативи, включаючи посередництво, аби закласти основу для миру.

Також повідомлялось, що Туреччина, Румунія та Болгарія почали розмінування Чорного моря, аби підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для експорту українського зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: