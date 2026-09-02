Збитки України до кінця року перевищать $10 мільярдів: міністр попередив про ризики

Понад 30 млн тонн української аграрної продукції можуть залишитися невивезеними.

В разі продовження блокади українських чорноморських портів до кінця року фінансові втрати аграріїв перевищать 10 мільярдів доларів, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

"Якщо ситуація з морським експортом не зміниться, протягом року понад 30 млн тонн української аграрної продукції можуть залишитися невивезеними, а фінансові втрати перевищити 10 млрд доларів. Це безпосередньо впливає на доходи агровиробників та їхню можливість продовжувати виробничий цикл", – попередив Висоцький.

Атаки російських окупантів на цивільне судноплавство призвели до фактичного припинення експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. За даними міністра, у серпні Україна змогла експортувати лише близько третини потенційного обсягу аграрної продукції.

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Серед альтернативних маршрутів українського зерна – залізниця, Дунай та "Шляхи солідарності". Проте їхньої пропускної спроможності недостатньо для повної компенсації морських перевезень. Альтернативні маршрути дозволяють лише частково підтримувати експорт, вказує Висоцький.

"Зараз важливо одночасно розширювати альтернативну логістику, забезпечувати можливості для зберігання врожаю та підтримувати ліквідність господарств", – підсумував міністр.

Обмеження українського агроекспорту – головні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький раніше повідомив, що через блокаду чорноморських портів українські фермери наразі перебувають в гіршому становищі, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

31 серпня Туреччина заявила, що підготувала план безпечного транспортування зерна Чорним морем та підтримує з цього приводу контакти як з Росією, так і з Україною. Там сподіваються на досягнення ще однієї угоди, подібної до Чорноморського зернового коридору.

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