Президент України нагадав, що Ізраїль теж нес країна НАТО, але військові Альянсу його захищали.

Збиття союзниками запущених по Ізраїлю іранських безпілотників було демонстрацією подвійних стандартів.

"В чому головне питання подвійних стандартів? Політика в цілому - це подвійні стандарти. І так, на жаль, виявляється. В питанні захисту України - більше політики, а в питанні захисту Ізраїлю, як ми побачили, - там була прагматика. Ми завжди виступали за те, щоб наші партнери та союзники були партнерами та союзниками, прагматичними, які б розуміли, що для того, щоб захистити Україну, потрібно всі свої можливості впливу на захист неба використовувати", - заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським журналістам.

Він підкреслив, що наші партнери мають використовувати не тільки політичні, фінансові, санкційні, але і оборонні можливості.

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"Коли ми говорили з першого дня війни закрити небо, захистити Україну, нам говорили, ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті в війну з РФ, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країнами НАТО. Історія з Ізраїлем абсолютно прагматична, їм потрібно було знищити все, що летіло на голови ізраїльтянам. Молодці, що знищили, і що люди там живі, і слава Богу. Але тим не менше, це є подвійні стандарти. Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО. Я ще раз підкреслюю, слава Богу що їх знищили", - заявив він.

За словами Зеленського, під час збиття іранських дронів союзники показали всю свою міць, "вони показали, як це може бути".

"А після цього, можна довго дискутувати, що насамперед, це було не так, що ракети Ірану летіли над іншими країнами, де розміщені союзницькі бази, і тому вони все збили ще до Ізраїлю, вони захищали цей простір над своїми базами. Але все це буде, чесно кажучи, подвійними стандартами. На жаль, в цей момент розділилися цінності. На жаль, в цей момент це демонстрація різних людей, нібито ми різні люди, нібито в нас різні життя. І мені здається, це був найгірший момент в цій ситуації. Не захист, підкреслюю. Ми самі вимагали такого. Вони продемонстрували, що технологій достатньо збити сотні ракет та іранських "Шахедів". Ця демонстрація якраз прекрасна. Вона повинна була бути б демонстрацією для Росії", - зауважив президент.

Адже, як нагадав Зеленський, неодноразово російські ракети неодноразово потрапляли в повітряний простір Польщі.

"І Польщі, і Румунії. Вибачте, але там не було ніяких реакцій. Це говорить про подвійні стандарти, на жаль", - сказав глава держави.

При цьому він наголосив, що союзники багато в чому допомагають Україні, "але не в усьому".

"І це не я говорю, це вони своїм захистом, своєю демонстрацією це сказали", - додав він.

Подвійні стандарти США

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА. Це була перша в історії пряма атака Ізраїлю з території Ірану.

Зеленський висловив розчарування після того, як США та їхні союзники кинулися захищати Ізраїль від масованого нападу Ірану у вихідні, наголосивши на межах підтримки Києва з боку Заходу. "Ми в Україні добре знаємо жах подібних атак з боку Росії, яка використовує ті самі безпілотники "Шахед" і російські ракети, ту саму тактику масових ударів", - заявив президент Зеленський.

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