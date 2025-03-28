В Кремлі заявили, що ЗСУ нібито не виконують накази щодо заборони ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Російська Федерація залишає за собою право не дотримуватись так званого мораторію на удари по енергетиці, тому що його нібито порушує Україна. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомило ТАСС.

Зокрема, він зазначив, що "усі сегменти ЗСУ" буцімто не виконують накази керівництва України, завдаючи ударів по енергооб'єктах РФ на власний розсуд. "Спостерігається тотальна безконтрольність ЗСУ", - стверджує Пєсков.

Спікер Кремля заявив, що з огляду на вище викладене, РФ залишає за собою право не виконувати мораторій на обстріл енергетики, бо його буцімто систематично порушує Україна.

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Крім того, він сказав журналістам, що ідея про введення в Україні зовнішнього управління не обговорювалася під час телефонних контактів Путіна з Трампом.

У Генеральному штабі ЗСУ відкинули звинувачення в порушенні домовленостей про енергетичне перемир'я.

"Міністерство оборони РФ продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об’єктів у Російській Федерації та на окупованих нею територіях. Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні Генштабу в Телеграм.

Водночас, як зазначили в Генштабі, фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії, зокрема, тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергообʼєкти у Херсоні та на Полтавщині.

"Очікуємо відповідної реакції партнерів. Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство РФ, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною", - наголосили в Генштабу ЗСУ.

Росія намагається дискредитувати ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, днями російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ писали, що нібито вночі 26 березня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму було збито два українські БПЛА, а об'єктом атаки нібито було наземне обладнання Глібівського сховища газу.

В Генштабі зазначили, що 25-26 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму. Також наголосили, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.

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