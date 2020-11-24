Обраний президент США висунув свого багаторічного радника з питань закордонних справ на посаду державного секретаря США.

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав кандидатуру свого радника Ентоні Блінкена найбільш підготовленим до керування Державним департаментом США.

Про це Байден сказав під час онлайн-представлення ключових членів своєї команди з питань закордонної політики і національної безпеки.

Зокрема, Байден заявив, що на посаду держсекретаря США висуває кандидатуру Ентоні Блінкена. "Він є одним з найкраще підготовлених для цієї роботи. На мій погляд, ніхто краще не підготовлений. Він буде державним секретарем, який раніше обіймав високі посади на Капітолійському пагорбі - у Білому домі та Державному департаменті", - наголосив Байден.

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За його словами, Блінкен серед іншого стояв на чолі дипломатичних зусиль у боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" у Сирії та Іраку, а також керував заходами реагування у відповідь на глобальну міграційну кризу.

"І він відновить моральний дух і довіру у Державному департаменті, де розпочалася його кар'єра в уряді", - наголосив Байден.

Він зауважив, що бачив Блінкена "у дії". "Тоні був одним з моїх найближчих і самим довіреним радником", - сказав Байден і додав, що Блінкен готовий працювати з першого дня призначення на посаду.

Своєю чергою, Блінкен подякував за довіру і впевненість у ньому. Він пообіцяв, що, якщо Сенат затвердить його на посаду держсекретаря США, зробить усе можливе, аби довести, що гідний цієї довіри.

"Пане обраний президенте, працювати на вас, мати вас як наставника і друга було найбільшим привілеєм мого професійного життя", - заявив Блінкен.

Він сказав, що для його родини впродовж багатьох поколінь Америка була "останньою найкращою надією" на Землі.

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Блінкен нагадав, що його дідусь Моріс Блінкен "втік від погромів у Росії та розпочав нове життя в Америці". Як відомо, його дідусь був родом з Києва.

Він додав, що його батько Дональд Блінкен під час Другої світової війни служив у військово-повітряних силах США, а потім був послом. "Він є моїм прикладом для наслідування і моїм героєм", - наголосив Блінкен. Він підтримує бачення Байдена, що США самостійно не можуть розв'язати усі світові проблеми. "Ми повинні співпрацювати з іншими країнами, ми потребуємо їхньої співпраці, ми потребуємо їхнього партнерства", - додав він.

Вибори президента США-2020

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому.

Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.

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Автор: Віталій Саєнко