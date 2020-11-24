Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав кандидатуру свого радника Ентоні Блінкена найбільш підготовленим до керування Державним департаментом США.
Про це Байден сказав під час онлайн-представлення ключових членів своєї команди з питань закордонної політики і національної безпеки.
Зокрема, Байден заявив, що на посаду держсекретаря США висуває кандидатуру Ентоні Блінкена. "Він є одним з найкраще підготовлених для цієї роботи. На мій погляд, ніхто краще не підготовлений. Він буде державним секретарем, який раніше обіймав високі посади на Капітолійському пагорбі - у Білому домі та Державному департаменті", - наголосив Байден.
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За його словами, Блінкен серед іншого стояв на чолі дипломатичних зусиль у боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" у Сирії та Іраку, а також керував заходами реагування у відповідь на глобальну міграційну кризу.
"І він відновить моральний дух і довіру у Державному департаменті, де розпочалася його кар'єра в уряді", - наголосив Байден.
Він зауважив, що бачив Блінкена "у дії". "Тоні був одним з моїх найближчих і самим довіреним радником", - сказав Байден і додав, що Блінкен готовий працювати з першого дня призначення на посаду.
Своєю чергою, Блінкен подякував за довіру і впевненість у ньому. Він пообіцяв, що, якщо Сенат затвердить його на посаду держсекретаря США, зробить усе можливе, аби довести, що гідний цієї довіри.
"Пане обраний президенте, працювати на вас, мати вас як наставника і друга було найбільшим привілеєм мого професійного життя", - заявив Блінкен.
Він сказав, що для його родини впродовж багатьох поколінь Америка була "останньою найкращою надією" на Землі.
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Блінкен нагадав, що його дідусь Моріс Блінкен "втік від погромів у Росії та розпочав нове життя в Америці". Як відомо, його дідусь був родом з Києва.
Він додав, що його батько Дональд Блінкен під час Другої світової війни служив у військово-повітряних силах США, а потім був послом. "Він є моїм прикладом для наслідування і моїм героєм", - наголосив Блінкен. Він підтримує бачення Байдена, що США самостійно не можуть розв'язати усі світові проблеми. "Ми повинні співпрацювати з іншими країнами, ми потребуємо їхньої співпраці, ми потребуємо їхнього партнерства", - додав він.
Вибори президента США-2020
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому.
- Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.
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