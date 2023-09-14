Ним став кадровий дипломат Мустафа Левент Білген.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обрав нового посла в Україні.

Як йдеться в офіційному повідомленні про призначення, ним став кадровий дипломат Мустафа Левент Білген.

З 2007 до 2009 року він був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Туреччини. Після цього Білген очолював посольства Туреччини в Канаді та США, а з 2014 до 2016 року був послом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Зазначимо, що у 2017 році він став радником Державного департаменту Туреччини, а у 2018–2019 роках – радником декомунізаційної комісії Палати представників закордонних справ України.

Про призначення Білгена послом Туреччини в Україні вперше стало відомо 16 липня.

Зміни представників країн

У квітні заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила своє призначення на посаду нового посла Євросоюзу в Україні.

Водночас президент України Володимир Зеленський призначив трьох послів України - у Бразилії, Колумбії та Індії, а пізніше - у Китаї.

У липні стало відомо, що новим послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні стане кадровий дипломат Мартін Гарріс.

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