Президент Туреччини констатував, що лідери західних держав не змогли зупинити Путіна.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував загострення на українських кордонах.

"Макрон побував у Москві, результат відомий. Далі попрямував Шольц, картина також загальновідома. Заявлялося про швидкі переговори Байдена. Фактично результату немає. Якщо аналізувати ситуацію з точки зору держав і структур, але на передньому плані залишається лише НАТО. Думаю, що блоку НАТО потрібно нарешті визначити чітку позицію, зробити все необхідне. А то, всі тільки й роблять, що говорять, а реальних кроків немає", - сказав президент Туреччини в інтерв'ю Milliyet.

За його словами, ситуація біля кордонів України може бути критичною. Коментуючи скупчення там російських військ, він сказав:

"Для того, щоб передбачити подальший розвиток подій, не потрібно бути пророком"

При цьому Ердоган уточнив, що для Анкари важлива як Україна, так і Росія.

"Ми не можемо відмовитися від обох країн. У нас є і політичні, і військові, і економічні відносини з Росією. У нас є і політичні, військові та економічні відносини з Україною. Якщо ви скажете "відмовтеся від України", ми не зможемо, якщо ви скажете" відмовтеся від Росії", ми теж не зможемо, тому що інтереси нашої країни тут дуже просунуті", - зазначив турецький лідер.

За його словами, Києву і Москві потрібно якомога швидше повернутися за стіл переговорів.

"Ми не поділяємо заяви, які пан Путін зробив у своєму виступі з рішенням визнати сепаратистські режими на сході України. Звичайно, як і по Криму, ставлення Туреччини було таким же. По суті, своєю заявою ми показали нашу позицію щодо територіальної цілісності України і заявили, що відкидаємо цю позицію Росії", - уточнив Ердоган.

Раніше екс-президент США Дональд Трамп захопився Путіним, назвавши визнання незалежності республік "геніальним актом".

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