Президент Ердоган в ході бесіди з російським колегою запропонує провести зустріч в Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 6 березня проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомив прес-секретар Адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі одного з місцевих телеканалів, передає Анадолу.

"Війну потрібно негайно припиняти. Сторони повинні повернутися за стіл переговорів. Туреччина, в особі президента Ердогана, прикладає активні зусилля в цьому питанні", - сказав Калин.

За його словами, президент Ердоган в ході бесіди з російським колегою запропонує провести зустріч в Туреччині.

"Потрібно дати шанс на перемир'я, сформувати гуманітарні коридори. Якщо війна затягнеться, руйнівні наслідки відчують на собі не тільки Росія або Україна, але весь регіон", - підкреслив Калин.

Він зазначив, що Туреччина не збирається відмовлятися від діалогу ні з Росією, ні з Україною. Анкара готова зробити все можливе, що від неї залежить, запевнив прес-секретар турецького лідера.

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