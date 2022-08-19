Президент Туреччини також висловив переконання, що війна Росії проти України зрештою закінчиться за столом переговорів.

Туреччина стурбована ситуацією довкола Запорізької АЕС і не хотіла б повторення Чорнобильської катастрофи.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції у Львові після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутерришем, передає Anadolu.

Він зазначив, що Анкара підтримує Україну, а також докладає зусиль для дипломатичного завершення війни.

"Ми висловили стурбованість сутичками навколо Запорізької АЕС, які тривають. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. З іншого боку, як Туреччина, докладаючи зусиль для припинення конфліктів шляхом дипломатичного вирішення, ми підтримували наших українських друзів і продовжуємо це робити", - сказав Ердоган.

Він додав, що Туреччина підтримує суверенітет і цілісність України. За словами Ердогана, Анкара надасть "необхідну підтримку для відновлення України, як і робила досі".

Ердоган також висловив переконання, що війна Росії проти України зрештою закінчиться за столом переговорів.

"Уся справа в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів. Я вважаю, що можна реанімувати переговори на тих параметрах, які були сформовані в Стамбулі у березні. Ми готові знову відіграти роль фасилітатора чи посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети", - сказав президент Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися у Львові. До Львова також прибув і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, з яким у президентів були заплановані тристоронні переговори. Тоді повідомлялося, що на зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

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