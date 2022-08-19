Аварія на ЗАЕС може мати глобальні наслідки, призвівши до радіоактивного забруднення значних територій.

Зупинка реакторів Запорізької АЕС і втрата всіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки, наслідком чого стане викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

Як повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України, саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році.

"Атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення. При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що через російські обстріли пошкоджено три з чотирьох ліній, які з'єднують ЗАЕС із енергосистемою України. При пошкодженні четвертої лінії станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб. На цей випадок є дизель-генератори, але для їхньої роботи тривалий час знадобиться велика кількість дизельного палива, з поставками якого можуть виникнути складнощі через перешкоди з боку російських військових.

"Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією, розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище", - зазначили в Держінспекції.

Експерти також додали, що аварія на ЗАЕС може мати глобальні наслідки, призвівши до радіоактивного забруднення значних територій. Зокрема, в залежності від погодних умов радіоактивна хмара може дістатися території Європи, або Росії та Білорусі. Окрім цього, ЗАЕС розташована на березі Каховського водосховища, що також може стати причиною радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря.

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Нагадаємо, 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

До цього в Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може статися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україну.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, Росія готує на завтра, 19 серпня, провокацію на Запорізької АЕС.

Персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність і божевілля російських окупантів.

Як писав УНІАН, 11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, Невипадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад і ховають важку артилерію між атомними блоками.

Крім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав РФ вивести війська і військову техніку з території Запорізької АЕС. Він також заявив про необхідність припинити всі бойові дії в районі ЗАЕС і не цілитися в об'єкти станції та її околиці.

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