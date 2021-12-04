Наголошується, що у російськомовних школах навчання естонською буде збільшене спершу до 40%, потім до 60% і до 75% у 2035 році.

В Естонії до 2035 року планують відмовитися від викладання у школах російською мовою. Усі предмети в навчальних закладах вестимуть тільки державною мовою.

Як передає ERR, перехід на навчання у школах лише естонською здійснюватимуть у межах розробленого "Плану розвитку естонської мови", який охоплює період з 2021 по 2035 роки. Зокрема, навчання в школах і дитячих садках, які фінансуються державою та місцевими самоврядуванням, повинні вести тільки державною мовою.

За словами міністерки освіти та науки Естонії Лійни Керсни, у російськомовних школах навчання естонською мовою буде збільшене спершу до 40%, потім до 60% і до 75% у 2035 році. Це пов'язано з тим, що 25% навчання у школах Естонії ведуть іноземними мовами.

"Тому ми говоримо, що викладання предметів має проводитися переважно естонською, а решта – іноземною мовою", – пояснила Керсна.

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Наразі у країні приблизно 14% усіх шкіл – російськомовні. Влада хоче, щоб у них крок за кроком все більше предметів викладали естонською мовою.

Керсна додала, що у російських школах бракує фахівців, які б могли проводити заняття естонською мовою. Тому держава збільшила замовлення для університетів з підготовки нових педагогів.

Проте бажання естонської влади вести навчання у школах лише державною мовою викликало спротив у захисників російських шкіл в Естонії. Вони вже навіть звернулись до Верховного комісара ОБСЄ з прав національних меншин. Противники ідеї запропонували повернути до Естонії та Латвії постійні місії ОБСЄ для здійснення на місці моніторингу ситуації з освітою російською мовою.

Варто зазначити, що Естонія зіткнулася з проблемою мови навчання, як і Україна, де з липня 2019 року набрав чинності закон про українську мову, який регулює його функціонування і застосування як державної в сферах суспільного життя по всій країні.

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Автор: Вікторія Гордієнко