Він вважає, що людям не варто панікувати.

Президент Естонії Алар Каріс переконаний, що в його країні не почнеться війна, а всі розмови про неї ведуться для того, щоб запобігти нападу.

Як передає ERR, політик заявив, що витрати на оборону збільшили не через підготовку до війни, а для її запобігання - щоб потенційний агресор не захотів вторгнутися в Естонію. За його словами, у суспільстві Фінляндії існують схожі страхи:

"Я нещодавно говорив із президентом Стуббом про Фінляндію. У них схожа ситуація. Виник якийсь помилковий страх, ніби війна ось-ось почнеться. Але цього немає".

На запитання про те, чи свідчать про страх розмови молоді про те, куди переїжджати в разі війни, Каріс сказав, що нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде.

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"Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці. Ми не хочемо тестувати 5-ту статтю або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть до рук зброю і стануть на захист. Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло", - пояснив президент.

Військова загроза Естонії

У вересні міністр оборони країни Ханно Певкур заявляв, що Російська Федерація є загрозою як для Естонії, так і для всього Північноатлантичного Альянсу.

А нещодавно в поліції Естонії повідомили, що росіяни практично щотижня влаштовують провокації на кордоні.

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