Рішення про вступ до НАТО TP-Utva ухвалить на початку травня.

Фінляндія готується подати заявку на членство в НАТО, і це може відбутися наприкінці квітня.

Про це повідомила газета Iltalehti. За даними джерел видання в уряді Фінляндії, рішення про подачу заявки на вступ до НАТО буде прийнято ще до травня, тобто до кінця квітня.

Раніше співрозмовники газети повідомляли, що рішення про подачу заявки буде прийнято протягом перших двох тижнів травня. Цьому передуватиме заява президента країни і робочої групи, до якої входять лідер парламентських партій.

Видання зазначає, що у фінському парламенті є сильна більшість, яка виступає за вступ країни до НАТО.

Вступ Фінляндії до НАТО мають схвалити всі держави-члени. Після того, як вони погодяться, генеральний секретар НАТО запрошує країну-кандидата вступити до НАТО.

Генсек Єнс Столтенберг неодноразово зазначав, що держави-члени НАТО готові прийняти Фінляндію як члена альянсу.

Наприкінці березня президент Ніїністо повідомив, що обговорив із генсеком НАТО принципи та процедури прийому нових членів до альянсу.

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