Напад на Україну змусив їх переглянути свою політику безпеки.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що питання вступу країни до НАТО має вирішитися вже цієї весни.

Про це пише Yle.

За її словами, військова агресія Росії в Україні змусила Фінляндію переглянути свою політику безпеки.

"Росія не є сусідом, яким ми її вважали", - сказала Марін.

Прем’єр-міністр підкреслила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо військової прихильності.

"Будь-яке рішення про членство в НАТО має бути прийняте "ретельно, але швидко", по суті, цієї весни", - сказала вона у промові перед керівництвом Соціал-демократичної партії.

Марін відзначила, що Фінляндія зіткнеться з наслідками, якщо вирішить домагатися приєднання до Альянсу або відмовиться від цього.

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну громадяни Фінляндії підписали петицію за вступ країни до НАТО. Хоча ще у січні Фінляндія не планувала вступати до Альянсу.

Тоді у РФ пригрозили їм "серйозними наслідками" в разі їх намагань вступити до НАТО.

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