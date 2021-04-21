Всього COVAX розраховує на 2 мільярди доз для потреб бідних країн у 2021 році.

Франція стане першим членом Євросоюзу, який погодився пожертвувати надлишки вакцини від коронавірусу бідним країнам в рамках COVAX.

Про це пише Reuters.

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Париж пожертвує 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже цього місяця. Країна сподівається, що таким чином заохотить й інші держави вчинити те ж, а також складе конкуренцію препаратам з Росії та Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни ЄС спрямовувати 5% від поставок до країн, що розвиваються. Водночас його радник уточнив, що до середини червня Париж зобов’язався відправити 500 тисяч доз.

Всього центр COVAX розраховує на 2 мільярди доз для потреб бідних країн у 2021 році.

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Автор: Яна Ставська