Франція стане першим членом Євросоюзу, який погодився пожертвувати надлишки вакцини від коронавірусу бідним країнам в рамках COVAX.
Про це пише Reuters.
Читайте такожУкраїна в четвер повинна отримати 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca - Ляшко
Париж пожертвує 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже цього місяця. Країна сподівається, що таким чином заохотить й інші держави вчинити те ж, а також складе конкуренцію препаратам з Росії та Китаю.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни ЄС спрямовувати 5% від поставок до країн, що розвиваються. Водночас його радник уточнив, що до середини червня Париж зобов’язався відправити 500 тисяч доз.
Всього центр COVAX розраховує на 2 мільярди доз для потреб бідних країн у 2021 році.
Коронавірус в Україні та світі: останні новини
- "Випробування на міцність": у МОЗ попереджають про новий штам коронавірусу
- Індія зупинила постачання вакцини від COVID до України: чи отримають щеплені другу дозу
- У Вінниці коронавірус вбив 3-річну дитину
- Українців попередили про четверту "небезпечнішу" хвилю COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram