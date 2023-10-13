Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет посперечався з телеведучим в ефірі SkyNews через питання про гуманітарну катастрофу в секторі Гази.

Так, ведучий запитав у нього про долю палестніців, які підключені до апаратів життєзабезпечення, і про немовлят в інкубаторах, після того як Ізраїль відключив електропостачання сектора.

Беннет: Ви серйозно продовжуєте питати мене про палестинських цивільних? Що з вами не так? Ви що, не бачили, що сталося? Ми боремося з нацистами. Так що світ може прийти і дати їм все, що вони захочуть, дати їм їм електрику. Я не збираюся забезпечувати своїх ворогів електрикою чи водою. Якщо хтось ще хоче, - будь ласка, ми за них не відповідаємо.

Ведучий: Це саме той момент, який я б хотів уточнити...

Беннет: Ні, це ви слухайте мене прямо зараз. Я вас слухав достатньо.

Ведучий: Я намагаюся налагодити спілкування. Це моя програма, це моє шоу і я задаю питання. А ви підвищуєте голос. Ми вже зробили різницю між ХАМАС...

Беннет: Ганьба вам. Я був прем'єр-міністром, це абсолютна ганьба. Ми говоримо про дуже серйозну ситуацію, а ви намагаєтеся відразу перестрибнути на палестинські наративи. Коли Велика Британія воювала у Другій світовій, ніхто не питав, що сталося в Дрездені. Тому що там були нацисти, метою яких був Лондон. Так що ганьба вам, якщо ви продовжите ці брехливі наративи.