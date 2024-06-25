Міністерка зазначила, що Бельгія вже готується до наступного саміту Європейської ради.

Європейська рада схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною, повідомила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб під час прес-конференції.

"Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень", – наводить її слова "РБК-Україна".

Міністерка зазначила, що Бельгія вже готується до наступного саміту Європейської ради. Він має відбутися наприкінці поточного тижня в Брюсселі.

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"Ця Європейська рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах", – додала Аджа Лябіб.

Гарантії безпеки для України: останні новини

13 червня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підписали безпекову угоду між США та Україною. Вона розрахована на 10 років.

В угоді сказано, що разі збройного нападу або загрози такого на Україну вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб провести консультації щодо заходів у відповідь і визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні.

Примітно, що цю угоду може бути скасовано, якщо президентське крісло після осінніх виборів у США отримає Дональд Трамп. Про це писало Politico.

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