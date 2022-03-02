Проти резолюції висловились 5 країн-членів ООН.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію "Агресія проти України", у який висловлюється заклик до Російської Федерації припинити бойові дії проти України й вивести усі російські війська з українських території, у тому числі з Криму і Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була підтримана під час надзвичайної спеціальної сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зокрема, "за" резолюцію проголосувало 141 країна-член ООН, "проти" - 5, і "утримались" - 35.

У тексті резолюції наголошується, що Росія вчинила агресію проти України.

У цьому зв'язку висловлюється вимога до Росії припинити вогонь та вивести російські війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Кримом і Донбасом.

Нагадаємо, 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Пізніше український лідер Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану.

Після цього противник атакував житлові будинки. Зокрема, були обстріляні Київ, Чернігів, Харків, Ірпінь, Бучу, Ворзель, відбулися запеклі бої у Гостомелі та Василькові.

За даними ДСНС, внаслідок бомбардувань загинули понад 2 тисячі громадянських українців.

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