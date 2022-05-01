Припинення вогню може бути тільки першим кроком, сказала Бербок.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що мирна угода у редакції Кремля принесе Європі нову війну.

Про це йшлося в інтерв’ю Бербок німецькому виданню Bild.

Дипломатка конкретизувала, що Путін зруйнував мирний порядок Заходу.

"Наша ціль – мир – для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Справа не тільки у відсутності війни, а й про безпеку вільного життя. Але мирний порядок, який ми знали у Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, до 24 лютого повернення не буде. Ми більше ніколи не зможемо покладатися на обіцянки Путіна", - сказала вона.

Саме тому важливо допомогти Україні відбити жорстоке вторгнення і захистити себе від майбутніх нападів, зазначила міністерка.

"Припинення вогню може бути тільки першим кроком. Нам ясно, що санкції можуть бути зняті тільки у випадку, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни – ще ближчої до наших кордонів", - висловилась дипломатка.

Бербок зазначила, що треба сприяти тому, щоб Україна була достатньо сильною вирішувати це сама: "Тому що саме українці гинуть у цій війні, їм загрожує гніт і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати".

Війна в Україні: оновлені дані

1 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти вели наступ на Слобожанському та Лиманському напрямках, а на Курахівському намагалися прорвати оборону наших воїнів.

Для того, щоб наростити темпи наступу в Україні, командування збройних сил Росії продовжує посилювати ударний потенціал своєї армії. У РФ до районів, які межують з нашою країною, перекидають військову техніку та озброєння.

Українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Загальні кількість знищених окупантів з 24 лютого - близько 23,5 тисяч.

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