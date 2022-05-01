Супротивник залізницею стягує нові сили поближче до української держави, зазначив Генштаб Збройних сил України.

Для того, щоб наростити темпи наступу в Україні, командування збройних сил Росії продовжує посилювати ударний потенціал своєї армії.

У РФ до районів, які межують з нашою країною, перекидають військову техніку та озброєння, йдеться на сторінці у Facebook Генштабу Збройних сил України.

За його даними, нові сили поближче до нашої країни окупанти стягують залізницею.

"…До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка…", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон, Львів, Миколаїв, Одесу та Маріуполь. Пізніше супротивник пішов у наступ на сході нашої держави.

1 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти вели наступ на Слобожанському та Лиманському напрямках, а на Курахівському намагалися прорвати оборону наших воїнів.

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