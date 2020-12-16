Сам очільник МВС стверджує, що секс був за обопільною згодою.

Главу МВС Франції Жеральда Дарманіна допитали у справі про зґвалтування, що викликала неабиякий резонанс у жіночій спільноті, коли його призначили на міністерську посаду.

Про це повідомляє Le Figaro та France 24.

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Міністр розмовляв з двома слідчими суддями.

Він відкидає звинувачення у зґвалтуванні, сексуальних домаганнях і зловживанні довірою, та каже, що секс був «за обопільною згодою».

Софі Паттерсон-Спатц звинуватила Дарманіна у зґвалтуванні ще у 2009 році, коли звернулася до нього, щоб зняти судимість. Тоді чинний міністр обіймав посаду глави юридичного відділу прокуратури.

Справа спонукала феміністичні групи пікетувати його публічні виступи у перші тижні його перебування на посту.

Наразі Дарманіна допитують як свідка, а не підозрюваного, та йому можуть оголосити звинувачення, якщо судді знайдуть серйозні й не суперечливі докази.

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Автор: УНІАН